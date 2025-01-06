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Алиев возложил вину за авиакатастрофу на Россию

Источник:
РИА Новости
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Вина за крушение самолета Azerbaijan Airlines в Актау лежит на представителях России, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации»,— заявил Алиев в ходе встречи с родственниками погибших и выживших в авиакатастрофе.

Глава государства подчеркнул, что крушения самолета можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным и соблюдались правила наземного обслуживания.

«Попытки государственных органов России замять инцидент и отстаивать нелепые версии вызывают у нас одновременно удивление, сожаление и справедливое возмущение», — отметил он.

Катастрофа с самолетом Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. На борту Embraer E190 находились 67 человек — 38 погибли, 29 выжили. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана. На борту также были 16 россиян, семь из них погибли.

Российский президент Владимир Путин в декабре извинился перед Ильхамом Алиевым в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». В настоящее время в Бразилии ведется расшифровка черных ящиков самолета.

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