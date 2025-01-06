Принята стратегия пространственного развития России

Утверждена новая стратегия пространственного развития России до 2030 года, соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Одним из новшеств утвержденной стратегии является создание единого перечня опорных населенных пунктов. В него вошли городские агломерации, административные центры, города, где реализуются новые инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику.

Помимо этого, в перечне будут города, жители которых заняты в обеспечении национальной безопасности и обслуживании критически важной инфраструктуры, уточняется в пояснительной записке к документу.

Приоритетными задачами развития опорных населенных пунктов будут строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры для привлечения кадров, развитие транспорта, расширение межрегиональных экономических связей.

К 2030 году качество жизненной среды, включая обновление жилищного фонда, благоустройство, водоснабжение, доступность транспорта, в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30% по сравнению с 2019 годом.