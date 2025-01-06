Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США победила в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв Финляндию в овертайме со счетом 4:3.

В основное время у команды шайбы забросили Джеймс Хэгенс, Брендон Свобода и Коул Хатсон. Победу американцам принес Тедди Стиг, который нанес решающий бросок в овертайме финальной встречи. У финнов отличились Туомас Уронен, Ессе Киискинен и Эмиль Пиениниеми.

Американская сборная стала победителем турнира второй год подряд, в прошлом году она выиграла у Швеции. Всего эта победа стала седьмой для национальной команды США.

В матче за третье место чехи победили команду Швеции по буллитам (3:2). Сборная России не участвовала в чемпионате из-за отстранения Международной федерацией хоккея.