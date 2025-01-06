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Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная США победила в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, обыграв Финляндию в овертайме со счетом 4:3.

В основное время у команды шайбы забросили Джеймс Хэгенс, Брендон Свобода и Коул Хатсон. Победу американцам принес Тедди Стиг, который нанес решающий бросок в овертайме финальной встречи. У финнов отличились Туомас Уронен, Ессе Киискинен и Эмиль Пиениниеми.

Американская сборная стала победителем турнира второй год подряд, в прошлом году она выиграла у Швеции. Всего эта победа стала седьмой для национальной команды США.

В матче за третье место чехи победили команду Швеции по буллитам (3:2). Сборная России не участвовала в чемпионате из-за отстранения Международной федерацией хоккея.

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scorpion2777

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Uynachalnica

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Strius

Казнить подлеца ребята надо наказать