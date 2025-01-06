Российские войска полностью заняли Курахово

Российские войска полностью заняли город Курахово в ДНР, сообщило Минобороны России. Бои за этот населенный пункт с начала ноября вели подразделения «Южной» группировки войск.

Курахово было превращено в «мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций», который к тому же прикрыт с севера водохранилищем, отмечается в сообщении.

Обороняли его в общей сложности 26 батальонов численностью свыше 15 тысяч человек. По оценкам Минобороны, потери ВСУ в боях в Курахово составили более 12 тысяч, также были уничтожены порядка 3 тысяч единиц различных вооружений и военной техники.

Контроль над Курахово лишит ВСУ возможности вести обстрелы из артиллерийских систем Донецка, а российским войскам позволит нарастить темпы продвижения по территории ДНР, подчеркнуло Минобороны.