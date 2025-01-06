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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска полностью заняли Курахово

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска полностью заняли город Курахово в ДНР, сообщило Минобороны России. Бои за этот населенный пункт с начала ноября вели подразделения «Южной» группировки войск.

Курахово было превращено в «мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций», который к тому же прикрыт с севера водохранилищем, отмечается в сообщении.

Обороняли его в общей сложности 26 батальонов численностью свыше 15 тысяч человек. По оценкам Минобороны, потери ВСУ в боях в Курахово составили более 12 тысяч, также были уничтожены порядка 3 тысяч единиц различных вооружений и военной техники.

Контроль над Курахово лишит ВСУ возможности вести обстрелы из артиллерийских систем Донецка, а российским войскам позволит нарастить темпы продвижения по территории ДНР, подчеркнуло Минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

scorpion2777

Хутору это не поможет, только продлит агонию. Конец будет один, капитуляция и обгоревший труп фюрера.

7fond

Под 23 годовых, это 11500 р. проценты за год (но ставки по вкладам будут снижаться). Всю прибыль реальная...

Uynachalnica

Неслыханная щедрость от банков. Проценты начислят, можно будет и квартиру с машиной приглядеть...

Strius

Казнить подлеца ребята надо наказать