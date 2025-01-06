Патриарх Кирилл назвал способ попасть в Царство Божие

Людям нужно отвечать любовью на любовь Бога, это единственный способ попасть в Царство Божие, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании.

«Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на Его любовь взаимностью. А это значит, верить и всецело доверять Богу, исполнять евангельские заповеди, уклоняться от зла и творить добро, быть, по призыву Спасителя, светом миру и солью земли», — написал Кирилл.

Кирилл напомнил апостола Павла, согласно которому, главными добродетелями являются «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание» и другие дары Духа. Эти качества нужно применять в отношении к другим людям.

Патриарх отметил, что Бога любой человек может или принять или отвергнуть — «быть на стороне света или погрузиться во тьму греха». Однако творя зло, можно начать испытывать «адские муки» уже на Земле.