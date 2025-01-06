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Патриарх Кирилл назвал способ попасть в Царство Божие

Источник:
Sibnet.ru
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Людям нужно отвечать любовью на любовь Бога, это единственный способ попасть в Царство Божие, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании.

«Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на Его любовь взаимностью. А это значит, верить и всецело доверять Богу, исполнять евангельские заповеди, уклоняться от зла и творить добро, быть, по призыву Спасителя, светом миру и солью земли», — написал Кирилл.

Кирилл напомнил апостола Павла, согласно которому, главными добродетелями являются «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание» и другие дары Духа. Эти качества нужно применять в отношении к другим людям.

Патриарх отметил, что Бога любой человек может или принять или отвергнуть — «быть на стороне света или погрузиться во тьму греха». Однако творя зло, можно начать испытывать «адские муки» уже на Земле.

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Жизнь #Религия
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Топ комментариев

scorpion2777

Хутору это не поможет, только продлит агонию. Конец будет один, капитуляция и обгоревший труп фюрера.

7fond

Под 23 годовых, это 11500 р. проценты за год (но ставки по вкладам будут снижаться). Всю прибыль реальная...

Uynachalnica

Неслыханная щедрость от банков. Проценты начислят, можно будет и квартиру с машиной приглядеть...

Strius

Казнить подлеца ребята надо наказать