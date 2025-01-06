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СССР предрекли возрождение в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Возрождение СССР в том или ином виде неизбежно и может произойти уже в 2025 году, заявил депутаты Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.

По его словам, все империи рано или поздно распадаются. Первыми исчезают колониальные империи, где объединены под одним управлением регионы, разбросанные на больших расстояниях друг от друга, сказал парламентарий в интервью «Московскому комсомольцу».

Однако еще есть континентальные империи, сформированные из народов веками живущих бок о бок и ищущих форматы взаимовыгодного взаимодействия. Вассерман отметил, что такие империи, даже если по каким-то причинам разваливаются, то довольно скоро восстанавливаются.

Россия является классическим примером континентальной империи, которая не раз распадалась и затем восстанавливалась, добавил депутат. Он уточнил, что возрождение Советского Союза возможно уже в 2025 году или в ближайшие пару лет.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

scorpion2777

Хутору это не поможет, только продлит агонию. Конец будет один, капитуляция и обгоревший труп фюрера.

7fond

Под 23 годовых, это 11500 р. проценты за год (но ставки по вкладам будут снижаться). Всю прибыль реальная...

Uynachalnica

Неслыханная щедрость от банков. Проценты начислят, можно будет и квартиру с машиной приглядеть...

Strius

Казнить подлеца ребята надо наказать