Появится новый способ потратить материнский капитал

Материнский капитал разрешат тратить на образование родителей, соответствующий законопроект в настоящее время готовится в Госдуме.

Маткапитал можно будет использовать в полном объеме либо по частям на получение образования в организациях на территории России, имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Кроме этого, средствами материнского капитала можно будет оплачивать обучение у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, следует из законопроекта.

В случае принятия закон будет распространяться на женщин, родивших или усыновивших второго или последующих детей, мужчин — единственных усыновителей любого количества детей, а также женщин, которые родили первого ребенка после 1 января 2020 года.