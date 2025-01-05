Овечкин поднялся в списке лучших бомбардиров НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс». После этого он поднялся на 12 место в списке лучших бомбардиров в истории.

Матч «Вашингтона» против «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился со счетом 7:4. Российский нападающий забросил свою шайбу на 51-й минуте, он также отметился результативной передачей.

Всего на счету Овечкина теперь стало 1580 очков по системе «гол + пас»: 872 гола и 708 результативных передач. По этому показателю он поднялся на 12 место, обогнав канадца Рэя Бурка. На счету канадского спортсмена 1579 очков (410 + 1169).

В списке лучших снайперов НХЛ россиянин занимает второе место. На счету Овечкина теперь 872 гола, он уступает только канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки. На счету канадца 894 заброшенные шайбы.