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Раскрыто количество мобилизованных в 2024 году украинцев

Источник:
Sibnet.ru
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ВСУ в 2024 году пополнили около 200 тысяч мобилизованных украинцев, однако этого оказалось недостаточно для восполнения потерь.

Военные требуют новых пополнений, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники. В конце декабря 2023 года президент Владимир Зеленский сообщал о просьбе армейского командования дополнительно мобилизовать 450–500 тысяч человек.

«Я не назову вам цифры, но это ужасно. Людей призывают на войну, но, к сожалению, у нас потери, и эти потери нужно восполнять. И этого действительно недостаточно», — рассказал журналистам командир батальона ВСУ с покровского направления по имени Тарас.

Издание отмечает, что российские военнослужащие «продвигаются самыми быстрыми темпами с первых дней» военной операции на Украине, используя свое главное преимущество — количественный ресурс.

Официальный Киев уже снизил призывной возраст с 27 до 25 лет, отменена категория ограниченно годных, всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах.

Обсуждается дальнейшее снижение призывного возраста с 25 до 18 лет. Эксперты отмечают, что без такого решения украинский мобилизационный резерв в ближайшее время будет исчерпан.

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