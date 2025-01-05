Apple начала самовольно сканировать пользовательские фото

Apple без предупреждения начала сканировать локальные пользовательские фотографии. Новая функция называется Enhanced Visual Search, она была появилась в iOS 18.1 и macOS 15.1

На сайте Apple отмечается, что улучшенный визуальный поиск в приложении «Фото» позволяет искать фото по достопримечательностям и другим ориентирам с применением технологий гомоморфного шифрования и дифференциальной конфиденциальности.

В основе функции лежит модель машинного обучения, работающая локально на устройствах. Она анализирует фотографии на предмет присутствия достопримечательностей. Если искусственный интеллект находит совпадение, система вычисляет векторное вложение изображения.

Затем векторное вложение, которое представляет собой массив чисел, шифруется с использованием гомоморфного шифрования, позволяющего производить вычисления над зашифрованными данными без их расшифровки.

Компания активировала «Улучшенный визуальный поиск» по умолчанию для всех пользователей, включая тех, кто отключил выгрузку фотографий в iCloud из соображений конфиденциальности. Однако режим Enhanced Visual Search можно отключить в настройках вручную.