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Зафиксированы вспышки смертельно опасного метапневмовируса

Источник:
Sibnet.ru
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Вспышка метапневмовируса человека (HMPV) зафиксирована в Китае, сообщает Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР. Наибольшую распространенность болезнь получила в северных провинциях.

Вирус уже создал значительную нагрузку на местную систему здравоохранения, в социальных сетях появились фотографии и видео из больниц, переполненных заболевшими. HMPV вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом. В основном он поражает легкие.

По данным тайваньского издания Money UDN, уровень смертности от метапневмовируса в Китае достигает 43%. Всемирная организация здравоохранения и власти Китая пока официально не объявляли чрезвычайное положение.

Вслед за КНР о случаях заражения метапневмовирусом объявил Казахстан. С 1 октября 2024 года там выявили 30 заболевших, сообщило министерство здравоохранения республики. Однако рост заболеваемости HMPV составил лишь 1,6%.

В настоящее время не существует противовирусных препаратов для лечения HMPV, при заболевании можно назначить только поддерживающую терапию. Инкубационный период вируса составляет от трех до пяти дней.

Основные симптомы включают в себя кашель, насморк, одышку, лихорадку, головную боль. В тяжелых случаях вирус вызывает пневмонию. В группе повышенного риска находятся дети, пожилые люди, а также лица с хроническими респираторными заболеваниями.

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