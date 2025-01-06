Главные российские новинки автопрома в 2025 году

Пожалуй, самым заметным событием в автопроме в 2025 году станет премьера кроссовера от АвтоВАЗа. Остальные производители продолжат работу с китайскими партнерами.

Эксперты агентства «Автостата» прогнозируют российскому авторынку стагнацию или снижение продаж. В базовом сценарии продажи новых автомобилей снизятся на 10%, до 1,43 миллиона штук. При этом доля именно российских производителей составит 20-25%.

«Российский производитель — это АвтоВАЗ. Остальные работают с платформами "восточных партнеров". Вариант потеснить китайцев у АвтоВАЗа один — если их вдруг запретят. Никакие меры поддержки не могут помочь глобально изменить ситуацию, пока у нас один АвтоВАЗ борется с огромным количеством китайских производителей за долю рынка», — отмечал автоэксперт Сергей Новосельский в интервью изданию «Фонтанка».

Lada: Iskra и таинственный кроссовер

Lada Iskra — замена самой дешевой и популярной модели Lada Granta. Она морально устарела, в ее основе до сих пор лежат технологии конца 1980-х годов, хотя были многочисленные модернизации.

Iskra, которая в 2025 году встанет на конвейер, — нечто среднее между Granta и Vesta. Седан будет длиннее первой на 65 миллиметров, но короче второй на 107 миллиметров.

Фото: © АвтоВАЗ

«Внешность Iskra — новое прочтение фирменного икс-дизайна Lada. Светотехника с икс-образными контурами придала автомобилю броский, динамичный и сбалансированный вид», — сообщал АвтоВАЗ в релизе, посвященном презентации модели.

Lada Iskra получит бензиновые агрегаты объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 лошадиных сил, а также модернизированный 1,8-литровый 16-клапанный атмосферник мощностью 122 лошадиные силы.

Первый кроссовер сегмента B+ под маркой Lada представят на Петербургском международном экономическом форуме летом. Пока точно известно только то, что автомобиль построят на базе Lada Vesta.

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин заявлял, что дизайн кроссовера уже утвержден и «это будет бомба». По его словам, новинка будет выглядит «не как классический ВАЗ».

По данным инсайдеров, кроссовер сохранит Х-образные выштамповки и получит панорамную крышу и заднюю оптику со светодиодной лентой во всю ширину кузова.

«Москвич 8»

«Москвич 8» — второгодник, автозавод собирался начать массовый выпуск этого кроссовера в 2024 году.

Это семейный автомобиль с семью посадочными местами. Внешне кроссовер очень похож на китайский JAC Sehol X8 Plus.

Фото: © «Москвич»

«Дизайн новой модели отличает массивная решетка радиатора, интегрированная со светодиодной передней оптикой, и характерная линия задней светодиодной оптики вдоль всего багажника», — представлял «восьмерку» «Москвич».

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель GDI мощностью 174 лошадиные силы. Агрегат работает совместно с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — только передний.

Три «Волги»

Возрожденная Volga в 2025 году собирается выпустить три модели: С40 — седан класса D, К30 — кроссовер класса С и К40 — кроссовер класса D.

Отечественные автомобили будут сделаны на базе китайских Changan, но всем моделям переделали оформление передней части кузова. Они получили оригинальные бамперы и решетки радиатора в стиле ГАЗов прошлых лет.

Фото: © Volga

На всех трех моделях используется бензиновый мотор объемом 1,5 литра и мощностью 188 лошадиных сил, семиступенчатая роботизированная автоматическая коробка передач. Привод — передний.

УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод (УАЗ) в ноябре 2025 года выпустит обновленную версию внедорожника «Патриот».

Основное новшество — дизельный двигатель. Предположительно, это будет вариант двухлитрового мотора коммерческого автомобиля Sollers Argo с мощностью 136 лошадиных сил. Также «Патриот» ждут шестиступенчатая механическая коробка передач и изменения оптики и дизайна интерьера.

Фото: © УАЗ

«Превратится ли УАЗ "Патриот" из-за нововведений в какой-то другой автомобиль? Нет. Придадут ли обновления ему какие-то новые потребительские свойства? Да», — высказывал мнение главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков «Газете.Ru».

Sollers ST8

Старт продаж нового пикапа Sollers ST8 намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль, созданный на базе китайского JAC T8, получил полностью локализованный дизельный агрегат и отечественную компонентную базу.

Шестиступенчатую коробку передач производят на заводах группы Sollers в Елабуге и Заволжье, сам пикап собирают на площадке Ульяновского завода.

Фото: © Sollers

ST8 получил полный привод. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 миллиметров. Грузоподъемность пикапа — 900 килограммов.