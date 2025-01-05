Россиянам усложнят получение кредитов на автомобили

Российские банки с 2025 года начнут требовать от клиентов официальное подтверждение доходов для оформления автокредитов.

Центробанк уже подтвердил ввод новой практики, пишет «Российская газета». Справка о доходах будет предоставляться по кредитам более 1 миллиона рублей. Сейчас разрешено кредитование на основании косвенных подтверждений дохода или самодеклараций.

В настоящее время средний размер кредита составляет порядка 1,5 миллиона рублей, в результате нововведение затронет большинство заемщиков. Однако итоговое решение по выдаче кредитов будет в любом случае зависеть от банка.

Регулятор рассчитывает, что новая норма послужит более точной оценке рисков заемщиков, снижая угрозу чрезмерной закредитованности населения, а также простимулирует использование электронных сервисов для подтверждения официальных доходов россиян.