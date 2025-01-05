НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам усложнят получение кредитов на автомобили

Источник:
Sibnet.ru
427 1

Российские банки с 2025 года начнут требовать от клиентов официальное подтверждение доходов для оформления автокредитов.

Центробанк уже подтвердил ввод новой практики, пишет «Российская газета». Справка о доходах будет предоставляться по кредитам более 1 миллиона рублей. Сейчас разрешено кредитование на основании косвенных подтверждений дохода или самодеклараций.

В настоящее время средний размер кредита составляет порядка 1,5 миллиона рублей, в результате нововведение затронет большинство заемщиков. Однако итоговое решение по выдаче кредитов будет в любом случае зависеть от банка.

Регулятор рассчитывает, что новая норма послужит более точной оценке рисков заемщиков, снижая угрозу чрезмерной закредитованности населения, а также простимулирует использование электронных сервисов для подтверждения официальных доходов россиян.

Еще по теме
Какие суммы переводов считаются банками подозрительными
Российские банки запустят новый вид вкладов
Как изменятся налоги на физлиц в 2025 году
Житель Сахалина стал четвертым миллиардером в истории «Русского лото»
смотреть все
Экономика #Деньги #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билеты «Новогоднего миллиарда»
Россия прекратила поставки газа в Европу
Почему белые медведи не едят пингвинов
Российские военные взяли под контроль Курахово
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Гаврило Принцип

27-летнего местного жителя по фамилии Бурков – поместили под стражу. Именно он, как предполагается, напал...

Удавиков

этих обещаний уже и не сосчитать

Улитка на склоне

У этих инфляции нет. Они себе компенсируют.

Matkin

Не знаю: у меня родительская квартира в Новокузнецке повисла "мёртвым грузом" - платил за неё долго,...