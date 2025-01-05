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Созданы кристаллы для вычислений со скоростью света

Источник:
Sibnet.ru
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Удивительные люминесцентные нанокристаллы открыла международная группа ученых, они способны очень быстро переключаться между светящимся и темным состоянием. С их помощью появляется возможность проводить вычисления со скоростью света.

Обнаруженный материал демонстрирует чрезвычайно нелинейные светоизлучающие свойства. Небольшое увеличение мощности возбуждающего излучения способно значительно повысить интенсивность собственного свечения таких кристаллов.

В результате достаточно довести наночастицы до состояния, близкого к лавинообразному возбуждению и затем работать лишь с небольшими порциями энергии для источника возбуждения, говорится в статье исследователей, опубликованной Nature Photonics.

Нанокристаллы состоят из калия, хлора и свинца, они также легированы неодимом. Сами по себе нанокристаллы KPb2Cl5 не взаимодействуют со светом. Однако в сочетании с неодимом материал начинает эффективно обрабатывать световые сигналы.

При определенных условиях такие кристаллы могут быть как яркими, так и темными при точно такой же длине волны лазерного излучения и мощности. Такое поведение называется внутренней оптической бистабильностью.

Разработка может стать платформой для фотонных интегральных схем, в которых для вычислений вместо традиционных электронов будут использоваться фотоны — самые быстрые частицы во Вселенной.

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