Какие суммы переводов считаются банками подозрительными

Превышающие 100 тысяч рублей переводы по закону попадают в зону повышенного внимания банков. При этом есть еще несколько критериев, по которым кредитные организации могут отнести транзакцию в разряд подозрительных.

Помимо суммы перевода финансовые организации заинтересуются клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в сутки, а также имеет более десяти получателей — физических лиц в сутки, пишет портал «Банки.ру».

Кроме этого, подозрительным будет считаться, если человек слишком быстро отправляет другому только что полученные средства — с интервалом менее одной минуты между зачислением и переводом.

Под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других услуг, обеспечивающих жизнедеятельность.

Также подозрительной считается карта, по которой средний остаток денежных средств на счете в течение недели не превышает 10% от среднедневного объема операций.