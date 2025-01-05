НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Какие суммы переводов считаются банками подозрительными

Источник:
Sibnet.ru
281 0

Превышающие 100 тысяч рублей переводы по закону попадают в зону повышенного внимания банков. При этом есть еще несколько критериев, по которым кредитные организации могут отнести транзакцию в разряд подозрительных.

Помимо суммы перевода финансовые организации заинтересуются клиентом, который отправляет или получает более 30 переводов в сутки, а также имеет более десяти получателей — физических лиц в сутки, пишет портал «Банки.ру».

Кроме этого, подозрительным будет считаться, если человек слишком быстро отправляет другому только что полученные средства — с интервалом менее одной минуты между зачислением и переводом.

Под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других услуг, обеспечивающих жизнедеятельность.

Также подозрительной считается карта, по которой средний остаток денежных средств на счете в течение недели не превышает 10% от среднедневного объема операций.

Еще по теме
Российские банки запустят новый вид вкладов
Как изменятся налоги на физлиц в 2025 году
Житель Сахалина стал четвертым миллиардером в истории «Русского лото»
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билеты «Новогоднего миллиарда»
Россия прекратила поставки газа в Европу
Почему белые медведи не едят пингвинов
Российские военные взяли под контроль Курахово
Обсуждение (0)
Картина дня
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
Российские банки запустят новый вид вкладов
Китай научился передавать информацию из космоса лазерами
Какие суммы переводов считаются банками подозрительными
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Чем выгорание отличается от депрессии
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
35
Присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
26
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
25
Россия и Украина заключат мир в 2025 году
24
Сирийские политики отказались пожимать руку Бербок
22
Россия прекратила поставки газа в Европу