ВСУ начали новое наступление в Курской области

Вооруженные силы Украины начали новое наступление в Курской области в районе Суджи, написал военкор Роман Алехин в своем телеграм-канале.

«Началось оно от Суджи в сторону Большого Солдатского, хотя мы считали это направление самым сложным для противника. В наступлении противник задействует тралы разминирования, танки и другую бронетехнику», — уточнил он.

Алехин добавил, что украинские военные плотно накрыли район комплексами радиоэлектронной борьбы, в связи с чем многие российские дроны оказались в момент наступления ВСУ бесполезны.

В настоящее время по группам противника активно работает российская артиллерия и танки, также удары наносит российская авиация.