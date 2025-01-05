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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ начали новое наступление в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины начали новое наступление в Курской области в районе Суджи, написал военкор Роман Алехин в своем телеграм-канале.

«Началось оно от Суджи в сторону Большого Солдатского, хотя мы считали это направление самым сложным для противника. В наступлении противник задействует тралы разминирования, танки и другую бронетехнику», — уточнил он.

Алехин добавил, что украинские военные плотно накрыли район комплексами радиоэлектронной борьбы, в связи с чем многие российские дроны оказались в момент наступления ВСУ бесполезны.

В настоящее время по группам противника активно работает российская артиллерия и танки, также удары наносит российская авиация.

Тема: Военная операция на Украине
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