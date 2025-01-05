НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российские банки запустят новый вид вкладов

Источник:
«Российская газета»
644 9

Крупнейшие российские банки с 1 июля 2025 года запустят программу социальных вкладов. Ставки по ним будут выше, чем по обычным депозитам.

Социальный вклад — продукт, ставка которого должна быть равна максимальной ставке по вкладу до года для розничных клиентов в конкретном банке. При этом воспользоваться вкладом смогут люди с невысокими доходами, которые получают государственную поддержку.

Сумма для внесения не должна превышать 50 тысяч рублей. Также для использования социального вклада нужно быть новым клиентом банка или держать деньги в финансовой организации не дольше 180 дней.

На стартовом этапе новые вклады появятся только в системно значимых банках, остальные кредитные организации запустят такой продукт с 1 января 2027 года. У гражданина такой вклад может быть только один.

Еще по теме
Какие суммы переводов считаются банками подозрительными
Как изменятся налоги на физлиц в 2025 году
Житель Сахалина стал четвертым миллиардером в истории «Русского лото»
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билеты «Новогоднего миллиарда»
Россия прекратила поставки газа в Европу
Почему белые медведи не едят пингвинов
Российские военные взяли под контроль Курахово
Обсуждение (9)
Картина дня
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
Российские банки запустят новый вид вкладов
Китай научился передавать информацию из космоса лазерами
Какие суммы переводов считаются банками подозрительными
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
35
Присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
26
Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО
25
Россия и Украина заключат мир в 2025 году
24
Сирийские политики отказались пожимать руку Бербок
22
Россия прекратила поставки газа в Европу