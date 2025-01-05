Российские банки запустят новый вид вкладов

Крупнейшие российские банки с 1 июля 2025 года запустят программу социальных вкладов. Ставки по ним будут выше, чем по обычным депозитам.

Социальный вклад — продукт, ставка которого должна быть равна максимальной ставке по вкладу до года для розничных клиентов в конкретном банке. При этом воспользоваться вкладом смогут люди с невысокими доходами, которые получают государственную поддержку.

Сумма для внесения не должна превышать 50 тысяч рублей. Также для использования социального вклада нужно быть новым клиентом банка или держать деньги в финансовой организации не дольше 180 дней.

На стартовом этапе новые вклады появятся только в системно значимых банках, остальные кредитные организации запустят такой продукт с 1 января 2027 года. У гражданина такой вклад может быть только один.