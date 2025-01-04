Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО

Соединенные Штаты начали задолго до начала СВО накачивать киевские власти различными вооружениями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы сделали так, чтобы еще задолго до начала СВО, в сентябре, а затем в декабре 2021 года, мы тайно поставили большое количество оружия Украине, <…> такие вооружения, как Stinger и Javelin», — приводит ТАСС слова Блинкена, сказанные им в интервью американским СМИ.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого пройдет 20 января 2025 года, пообещал значительно урезать поддержку Киева.