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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Блинкен признался в тайных поставках оружия Украине еще до СВО

Источник:
ТАСС
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: U.S. Department of State

Соединенные Штаты начали задолго до начала СВО накачивать киевские власти различными вооружениями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы сделали так, чтобы еще задолго до начала СВО, в сентябре, а затем в декабре 2021 года, мы тайно поставили большое количество оружия Украине, <…> такие вооружения, как Stinger и Javelin», — приводит ТАСС слова Блинкена, сказанные им в интервью американским СМИ.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого пройдет 20 января 2025 года, пообещал значительно урезать поддержку Киева.

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Топ комментариев

senik

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~ST~

ну не чего страшного америкосы купят наш СПГ и продадут его европе как свой .... зато не Российский газ...

pepelmetal

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Matkin

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