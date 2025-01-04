Россия пообещала ответ за удар ATACMS по Белгородской области

Силы противоздушной и противоракетной обороны уничтожили все оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, запущенные по Белгородской области, говорится в сообщении Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, попытку атаки ВСУ предприняли в пятницу, 3 января. «В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" все ракеты ATACMS были сбиты», — сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что в ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры.