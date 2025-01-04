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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия пообещала ответ за удар ATACMS по Белгородской области

Источник:
Sibnet.ru
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Силы противоздушной и противоракетной обороны уничтожили все оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, запущенные по Белгородской области, говорится в сообщении Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, попытку атаки ВСУ предприняли в пятницу, 3 января. «В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" все ракеты ATACMS были сбиты», — сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что в ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

senik

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~ST~

ну не чего страшного америкосы купят наш СПГ и продадут его европе как свой .... зато не Российский газ...

pepelmetal

"Курахово не имело стратегической ценности"

Matkin

Без дешёвого российского газа Европа и так уже почти загнулась. Мы то без них проживём - а вот проживут...