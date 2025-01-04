Присоединение Гренландии к США станет концом НАТО

Реализация желания избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к США может иметь катастрофические последствия для НАТО, считают западные эксперты.

«Захват Гренландии Трампом при возражении Дании, члена НАТО, означал бы конец НАТО, поскольку ни один альянс не может выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого члена», — пишет The Hill.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде категорически отверг даже идею переговоров — «мы не продаемся и никогда не будем продаваться». Сейчас крупнейший на Земле остров принадлежит Дании. В 2019 году, когда Трамп впервые предложил купить его, это возможность категорически отвергла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для Вашингтона владеть Гренландией. Так он прокомментировал решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, объяснил РИА Новости, что риторика избранного Трампа о покупке Гренландии — это попытка выторговать более выгодные условия для размещения на острове военной инфраструктуры Соединенных Штатов.