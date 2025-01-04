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Шесть мощных вспышек произошли на Солнце

Источник:
ТАСС
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Шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х, зарегистрированы на Солнце 4 января. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«4 января в 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты», — рассказали ТАСС в ИПГ.

Это уже вторая мощнейшая вспышка, произошедшая с начала января. Ранее сообщалось о том, что 3 января была зарегистрирована вспышка Х1.2.

Кроме того, в субботу произошло еще пять вспышек класса М - M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

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Топ комментариев

senik

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~ST~

ну не чего страшного америкосы купят наш СПГ и продадут его европе как свой .... зато не Российский газ...

pepelmetal

"Курахово не имело стратегической ценности"

pepelmetal

Теперь словаки тарасикам свет отключат