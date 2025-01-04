Шесть мощных вспышек произошли на Солнце

Шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х,
зарегистрированы на Солнце 4 января. Об этом сообщили ТАСС в Институте
прикладной геофизики (ИПГ).
«4 января в 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе
пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты»,
— рассказали ТАСС в ИПГ.
Это уже вторая мощнейшая вспышка, произошедшая с начала
января. Ранее сообщалось о том, что 3 января была зарегистрирована вспышка
Х1.2.
Кроме того, в субботу произошло еще пять вспышек класса М -
M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.