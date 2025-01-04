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Умер старейший человек в мире

Источник:
ТАСС
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Старейшая жительница Японии и самый пожилой человек в мире Томика Итоока умерла в возрасте 116 лет.

Итоока умерла 29 декабря по естественным причинам, приводит ТАСС сообщения японских СМИ, Титул старейшего человека в мире она получила в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуса Тацуми, также жительницы Японии.

Официально Книга рекордов Гиннесса присвоила ей статус старейшего человека в сентябре 2024 года. Теперь же старейшим в мире человеком стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.

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