Умер старейший человек в мире

Старейшая жительница Японии и самый пожилой человек в мире Томика
Итоока умерла в возрасте 116 лет.
Итоока умерла 29 декабря по естественным причинам, приводит
ТАСС сообщения японских СМИ, Титул старейшего человека в мире она получила в
декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуса Тацуми, также жительницы Японии.
Официально Книга рекордов Гиннесса присвоила ей статус
старейшего человека в сентябре 2024 года. Теперь же старейшим в мире человеком
стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.