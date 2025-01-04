Military Watch Magazine признал превосходство российского Су‑57

Американские истребители пятого поколения по одному важнейшему критерию не могут сравниться с российским многоцелевым истребителем Су-57, считают эксперты военного журнала Military Watch Magazine.

«Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала 2022 года, с ним все еще совершенно никто не сравнится из истребителей своего поколения по степени испытанности в боях высокой интенсивности», — указано в материале.

По их мнению, российский самолет продемонстрировал широкий диапазон своих способностей в ходе текущего военного конфликта.

Су-57 успешно уничтожают цели в воздухе, подавляют противовоздушную оборону (ПВО) противника и наносят высокоточные удары в условиях противодействия врага, отметила аналитики.