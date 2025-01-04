Military Watch Magazine признал превосходство российского Су‑57

Американские истребители пятого поколения по одному важнейшему
критерию не могут сравниться с российским многоцелевым истребителем Су-57,
считают эксперты военного журнала Military Watch Magazine.
«Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала
2022 года, с ним все еще совершенно никто не сравнится из истребителей своего
поколения по степени испытанности в боях высокой интенсивности», — указано в
материале.
По их мнению, российский самолет продемонстрировал широкий
диапазон своих способностей в ходе текущего военного конфликта.
Су-57 успешно уничтожают цели в воздухе, подавляют
противовоздушную оборону (ПВО) противника и наносят высокоточные удары в
условиях противодействия врага, отметила аналитики.