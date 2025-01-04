Трампу 10 января вынесут приговор по делу о подлоге документов

Избранному президенту США Дональду Трампу вынесут приговор 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

Судья Хуан Мерчан подтвердил обвинительный приговор Трампу по этому делу, отклонив попытку избранного президента отменить вердикт присяжных из-за его переизбрания в ноябре, приводит «Газета.ру» материалы суда.

В суде подчеркнули, что Трамп не понесет никаких юридических санкций. Избранный президент может предстать перед судом «виртуально или очно».

В мае суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о подлоге финансовых документов.

Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил актрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления актрисы.