НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трампу 10 января вынесут приговор по делу о подлоге документов

Источник:
«Газета.ру»
423 2

Избранному президенту США Дональду Трампу вынесут приговор 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

Судья Хуан Мерчан подтвердил обвинительный приговор Трампу по этому делу, отклонив попытку избранного президента отменить вердикт присяжных из-за его переизбрания в ноябре, приводит «Газета.ру» материалы суда.

В суде подчеркнули, что Трамп не понесет никаких юридических санкций. Избранный президент может предстать перед судом «виртуально или очно».

В мае суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о подлоге финансовых документов.

Обвинение утверждает, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил актрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления актрисы.

Еще по теме
Сирийские политики отказались пожимать руку главы МИД Германии
Представитель Палестины расплакался на заседании Совбеза ООН
Небензя не увидел ничего интересного в сигналах Трампа по Украине
Байден раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билеты «Новогоднего миллиарда»
Россия прекратила поставки газа в Европу
Россия и Украина заключат мир в 2025 году
Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд военной помощи
Обсуждение (2)
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Чем выгорание отличается от депрессии
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
24
Россия и Украина заключат мир в 2025 году
21
Российские войска сбили Су‑27 ВВС Украины
19
Россия прекратила поставки газа в Европу
15
МИД объяснил, чем отказ от российского газа угрожает Европе
14
Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении