Сирийские политики отказались пожимать руку главы МИД Германии

Представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в Сирию с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром.

«Это было настоящим оскорблением для нашего министра иностранных дел», — пишет газета Bild.

От рукопожатия отказался глава временного правительства Сирии Ахмед аль-Шараа. При этом он тут же пожал руку французскому министру Жану-Ноэлю Барро.

«Когда я приехала, мне было понятно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — прокомментировала это сама Бербок, которая стала первым представителем Германии, который побывал в Сирии после падения Асада.