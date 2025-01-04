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Сирийские политики отказались пожимать руку главы МИД Германии

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Представители новой сирийской администрации отказали в рукопожатии главе МИД Германии Анналене Бербок, прибывшей в Сирию с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром.

«Это было настоящим оскорблением для нашего министра иностранных дел», — пишет газета Bild.

От рукопожатия отказался глава временного правительства Сирии Ахмед аль-Шараа. При этом он тут же пожал руку французскому министру Жану-Ноэлю Барро.

«Когда я приехала, мне было понятно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — прокомментировала это сама Бербок, которая стала первым представителем Германии, который побывал в Сирии после падения Асада.

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Политика #Мир
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