Девушку-фельдшера скорой помощи избили в Свердловской области

Хулиганы избили девушку-фельдшера скорой помощи в
Североуральске Свердловской, сообщила региональная прокуратура.
По данным ведомства, вечером 1 января бригада скорой помощи
выехала к пациенту в квартиру на улицу Октябрьская в Североуральске. После
оказания медпомощи фельдшер возвращалась к служебному автомобилю, возле
подъезда на нее, отмечает прокуратура, «обратила внимание» компания молодых
людей.
«Один из них подошел к девушке и начал выражаться грубой
нецензурной бранью в ее адрес, после чего, продолжая вести себя агрессивно,
отобрал у нее чемодан-укладку и им нанес удар в область головы медработника», —
следует из сообщения.
После этого нападавший разбил чемодан врача об асфальт,
медик обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей телесных
повреждений. Следственные органы завели уголовное дело о хулиганстве, надзорное
ведомство взяло на контроль его расследование.