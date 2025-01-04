Девушку-фельдшера скорой помощи избили в Свердловской области

Хулиганы избили девушку-фельдшера скорой помощи в Североуральске Свердловской, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, вечером 1 января бригада скорой помощи выехала к пациенту в квартиру на улицу Октябрьская в Североуральске. После оказания медпомощи фельдшер возвращалась к служебному автомобилю, возле подъезда на нее, отмечает прокуратура, «обратила внимание» компания молодых людей.

«Один из них подошел к девушке и начал выражаться грубой нецензурной бранью в ее адрес, после чего, продолжая вести себя агрессивно, отобрал у нее чемодан-укладку и им нанес удар в область головы медработника», — следует из сообщения.

После этого нападавший разбил чемодан врача об асфальт, медик обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей телесных повреждений. Следственные органы завели уголовное дело о хулиганстве, надзорное ведомство взяло на контроль его расследование.