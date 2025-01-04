НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Представитель Палестины расплакался на заседании Совбеза ООН

Источник:
РИА Новости
513 6

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур со слезами на глазах зачитал послание врача из сектора Газа, убитого в результате израильского авиаудара.

Доктор Махмуд Абу Нуджайла, работавший в больнице «Аль-Ауда», написал: «Те, кто останутся до конца, расскажут историю. Мы сделали все, что могли. Помните нас». Это сообщение было найдено на доске больницы, где он трудился до своей гибели в ноябре 2023 года.

«Эти слова — свидетельство мужества и преданности медиков, работавших в нечеловеческих условиях. Утрата доктора Нуджайлы — это трагедия не только для Газы, но и для всего мира», — отметил Мансур в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

Еще по теме
Трампу 10 января вынесут приговор по делу о подлоге документов
Сирийские политики отказались пожимать руку главы МИД Германии
Небензя не увидел ничего интересного в сигналах Трампа по Украине
Байден раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как проверить билеты «Новогоднего миллиарда»
Россия прекратила поставки газа в Европу
Россия и Украина заключат мир в 2025 году
Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд военной помощи
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

senik

У хохлов был дополнительный доход от транзита газа. «Назло бабушке уши отморозили»

~ST~

ну не чего страшного америкосы купят наш СПГ и продадут его европе как свой .... зато не Российский газ...

pepelmetal

"Курахово не имело стратегической ценности"

pepelmetal

Теперь словаки тарасикам свет отключат