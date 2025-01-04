Представитель Палестины расплакался на заседании Совбеза ООН

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур со слезами на глазах зачитал послание врача из сектора Газа, убитого в результате израильского авиаудара.

Доктор Махмуд Абу Нуджайла, работавший в больнице «Аль-Ауда», написал: «Те, кто останутся до конца, расскажут историю. Мы сделали все, что могли. Помните нас». Это сообщение было найдено на доске больницы, где он трудился до своей гибели в ноябре 2023 года.

«Эти слова — свидетельство мужества и преданности медиков, работавших в нечеловеческих условиях. Утрата доктора Нуджайлы — это трагедия не только для Газы, но и для всего мира», — отметил Мансур в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.