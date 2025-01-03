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Почти сотня автомобилей столкнулись на трассе в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
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ДТП в Казахстане
Фото: © «КазАвтоЖол»

Число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Акмолинской области Казахстана из-за метели и плохой видимости, выросло до 95, сообщила пресс-служба национального оператора по управлению автомобильными дорогами «Казавтожол».

«Из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап, произошло массовое столкновение с участием примерно 95 автомобилей», — пояснили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба департамента полиции Акмолинской области сообщила, что в результате ухудшения погодных условий на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал столкнулись около 40 транспортных средств.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Также сообщалось, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям, проводится эвакуация автомобилей, принимаются меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

Отмечалось также, что ранее экстренные службы предупредили граждан о возможном ухудшении погодных условий в регионе, водителям рекомендовали воздержаться от поездок, особенно на загородных трассах.

После улучшения погодных условий и расчистки дороги движение в сторону города Щучинска было организовано при сопровождении сотрудников департамента полиции и специальной техники «Казавтожол».

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