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Российские кинотеатры некрасиво побили рекорд по сборам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Российский прокат впервые за один день, 1 января, заработал миллиард, но это связано с повышением цен на билеты, а не высокой посещаемостью.

Исходя из анализа стоимости билетов в кинотеатрах, цена выросла на 100-150 рублей. Ранее билеты в среднем стоили 400 рублей, сейчас их сумма ближе к 500.

Главной премьерой в кино 1 января оказался фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Проект собрал почти половину этой суммы.

«Волшебник Изумрудного города» также установил абсолютный рекорд сборов одного дня. А за 1 и 2 января собрал около 900 миллионов рублей. Сейчас лента претендует преодолеть рубеж в 1 миллиард всего за три дня.

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