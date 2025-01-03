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«Дед Мороз» убил человека в Чувашии

Источник:
Sibnet.ru
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«Дед Мороз» застреливший человека в Чувашии
Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, убил бизнесмена в городе Канаш в Чувашии мужчина, сообщило следственное управление СК по Чувашии.

Нападение произошло днем накануне в одном из магазинов. По версии следствия, преступник подошел к прилавку и выстрелил в хозяина. От полученных ранений тот умер на месте, а злоумышленник скрылся. Предполагаемой причиной убийства стал денежный долг, говоритмя в сообщении.

«Личность подозреваемого установлена, утром 3 января он задержан по месту своего жительства в одной из деревень Канашского округа», — уточнили в СК

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убийство). Следствие будет просить о заключении предполагаемого убийцы под стражу.

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senik

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Matkin

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~ST~

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pepelmetal

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