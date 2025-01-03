Мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, убил бизнесмена в городе Канаш в Чувашии мужчина, сообщило следственное управление СК по Чувашии.

Нападение произошло днем накануне в одном из магазинов. По версии следствия, преступник подошел к прилавку и выстрелил в хозяина. От полученных ранений тот умер на месте, а злоумышленник скрылся. Предполагаемой причиной убийства стал денежный долг, говоритмя в сообщении.

«Личность подозреваемого установлена, утром 3 января он задержан по месту своего жительства в одной из деревень Канашского округа», — уточнили в СК

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убийство). Следствие будет просить о заключении предполагаемого убийцы под стражу.