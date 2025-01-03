Первый канал покажет восстановленную советскую анимацию

Фото: © пресс-служба «Союзмультфильма»
Анимационные фильма «Союзмультфильма» в восстановленном
качестве будут показывать в эфире «Первого канала» все новогодние каникулы.
Каждое утро зрители смогут посмотреть по одному фильму в
восстановленном качестве. С устранением технических повреждений, которые
возникли на пленках фильмов с течением времени.
Среди фильмов — «Снежная королева», «Сказка о царе Салтане»,
«Щелкунчик», «Золушка», «Дед Мороз и серый волк», «Конек Горбунок», «Двенадцать
месяцев», «Тайна третьей планеты».