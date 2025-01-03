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Первый канал покажет восстановленную советскую анимацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Союзмультфильма»

Анимационные фильма «Союзмультфильма» в восстановленном качестве будут показывать в эфире «Первого канала» все новогодние каникулы.

Каждое утро зрители смогут посмотреть по одному фильму в восстановленном качестве. С устранением технических повреждений, которые возникли на пленках фильмов с течением времени.

Среди фильмов — «Снежная королева», «Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Золушка», «Дед Мороз и серый волк», «Конек Горбунок», «Двенадцать месяцев», «Тайна третьей планеты».

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