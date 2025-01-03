Депутат рассказал росте тарифов ЖКХ в 2025 году

Летом 2025 год, с 1 июля, пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления — в среднем по России они вырастут на 12%, сообщил зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Данное повышение было заложено в федеральный бюджет на 2025-2027 годы, закон о котором Госдума приняла в декабре. «Процент, который я называю, является усредненным по стране, а окончательная цифра зависит от региональных комитетов: в одних регионах она может оказаться выше, в других - наоборот, ниже», — пояснил РГ замглавы профильного комитета.

Он также объяснил, почему данное повышение было запланировано и является обоснованным. «Во-первых, мы говорим об инфляции. В текущем году она составила, по данным ЦБ, плюс-минус 9-10%. На уровень инфляции стоимость растет всегда, это экономическая обоснованность», — отметил депутат.

Во-вторых, по его словам, рост тарифов необходим для продолжения обновления коммунальной системы, закупки расходников, выплаты зарплат и так далее.