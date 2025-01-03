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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Небензя не увидел ничего интересного в сигналах Трампа по Украине

Источник:
ТАСС
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Команда избранного президента США Дональда Трампа в своих сигналах пока не предлагает ничего интересного для РФ по Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. Часто мы слышим слово "заморозка конфликта". Президент Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать о том, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт при условии соблюдения наших законных интересов безопасности», — цитирует ТАСС Небензю.

Но, по его словам, ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно.

Он добавил, что в последнее время с украинской стороны тоже исходят «сигналы о неких договоренностях», которые невозможно воспринимать всерьез.

«Вопрос в том, что когда наконец Зеленский, предположим, удосужится захотеть сесть за стол переговоров, на какой линии боевого соприкосновения это будет происходить. Чем дальше, тем хуже для него будут условия, ему давно об этом было сказано. Вопрос за ним», — заключил Небензя.

Тема: Военная операция на Украине
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