Россия нанесла удары по объектам ОПК Украины

Один массированный и 12 групповых ударов по объектам ОПК Украины, а также пунктам дислокации иностранных наемников, нанесены в течение недели, говорится в сообщении Минобороны.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, сказано в сообщении

Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего.

Уничтожены также цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в российском военном ведомстве.