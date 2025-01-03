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Россия нанесла удары по объектам ОПК Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Ту-95МС
Фото: Sergey Krivchikov - Russian AviaPhoto Team / GFDL 1.2

Один массированный и 12 групповых ударов по объектам ОПК Украины, а также пунктам дислокации иностранных наемников, нанесены в течение недели, говорится в сообщении Минобороны.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, сказано в сообщении

Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего.

Уничтожены также цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, уточнили в российском военном ведомстве.

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Топ комментариев

senik

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Matkin

Без дешёвого российского газа Европа и так уже почти загнулась. Мы то без них проживём - а вот проживут...

~ST~

ну не чего страшного америкосы купят наш СПГ и продадут его европе как свой .... зато не Российский газ...

pepelmetal

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