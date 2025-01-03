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Переевшего шашлыка мужчину спасли от смерти в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Хирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Мешалкина в Новосибирске экстренно прооперировали мужчину, весившего 150 килограммов, который накануне переел шашлыка, сообщила пресс-служба центра.

«Кардиохирурги Центра Мешалкина спасли от разрыва аорты мужчину, весившего 150 килограммов. <…> Мужчина 49 лет был доставлен экипажем скорой медицинской помощи в одну из новосибирских больниц с сильными болями в животе. Признался: накануне хотел порадовать друзей своим фирменным шашлыком, но в результате и сам переел этой тяжелой жирной пищи, и без алкоголя не обошлось», — говорится в сообщении.

Был установлен диагноз помог поставить — острое расслоение аорты с надрывом в нестандартном месте — дуге. Пациент был доставлен в Центр и экстренно прооперирован, рассказали в центре.

Операцию по протезированию выполнили при помощи методики «замороженный хобот слона» отечественным протезом. «Она позволяет одновременно реконструировать восходящий отдел, дугу аорты и профилактировать дальнейшие изменения в нисходящих отделах за счет установки протеза на металлическом каркасе», — уточнили в пресс-службе.

 

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Жизнь #Здоровье #Новосибирск
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