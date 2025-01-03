Переевшего шашлыка мужчину спасли от смерти в Новосибирске

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра
(НМИЦ) им. Мешалкина в Новосибирске экстренно прооперировали мужчину, весившего
150 килограммов, который накануне переел шашлыка, сообщила пресс-служба центра.
«Кардиохирурги Центра Мешалкина спасли от разрыва аорты
мужчину, весившего 150 килограммов. <…> Мужчина 49 лет был доставлен
экипажем скорой медицинской помощи в одну из новосибирских больниц с сильными
болями в животе. Признался: накануне хотел порадовать друзей своим фирменным
шашлыком, но в результате и сам переел этой тяжелой жирной пищи, и без алкоголя
не обошлось», — говорится в сообщении.
Был установлен диагноз помог поставить — острое расслоение
аорты с надрывом в нестандартном месте — дуге. Пациент был доставлен в Центр и
экстренно прооперирован, рассказали в центре.
Операцию по протезированию выполнили при помощи методики «замороженный
хобот слона» отечественным протезом. «Она позволяет одновременно
реконструировать восходящий отдел, дугу аорты и профилактировать дальнейшие
изменения в нисходящих отделах за счет установки протеза на металлическом
каркасе», — уточнили в пресс-службе.