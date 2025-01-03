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Байден раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане

Источник:
ТАСС
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Исполнитель теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана) незадолго до атаки заложил в центре города два взрывных устройства, заявил президент США Джо Байден.

Взрыв электромобиля Cybertruck произошел у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. По меньшей мере один человек погиб, еще семь пострадали.

По словам американского лидера, правоохранители выяснили, что исполнитель теракта — это «тот же самый человек, который заложил взрывные устройства в контейнерах для льда в двух местах неподалеку во Французском квартале» Нового Орлеана.

«Они также установили, что у него был детонатор для подрыва этих двух контейнеров для льда», — отметил Байден. Ранее Федеральное бюро расследований сообщило, что в автомобиле подозреваемого было обнаружено оружие, а также предполагаемое самодельное взрывное устройство. Кроме того, предполагаемые самодельные взрывные устройства были обнаружены во Французском квартале Нового Орлеана.

Байден также подтвердил отсутствие связи между террористическими атаками в Новом Орлеане и Лас-Вегасе (штат Невада). По его словам, представители правоохранительных органов и разведывательного сообщества «активно выясняют» наличие у исполнителя теракта «каких-либо контактов или связей за рубежом или внутри страны».

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