Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении

Россия в военном отношении непобедима, а Украина пытается хотя бы не проиграть войну, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее», — цитирует РИА Новости Токаева.

Он отметил, что обсуждал вопрос урегулирования конфликта на Украине в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. По мнению казахстанского лидера, эта проблема исключительно сложна, а решение ее зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и самого Трампа как лидера мировой державы.

Президент Казахстана напомнил, что его страна с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира.

«Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем», — добавил он.