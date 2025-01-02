Маск обвинил Байдена в государственной измене

Илон Маск назвал государственной изменой решение властей США распродать материалы, предназначавшиеся для строительства стены на границе с Мексикой.

«100% государственная измена», — написал в соцсети X, сопроводив этим комментарием пост другого пользователя о том, что администрация уходящего президента США Джо Байдена фактически открыла границу для мигрантов и распродала материалы для строительства стены за пять долларов.

Администрация Байдена намерена распродать неиспользованные материалы для возведения стены на границе с Мексикой, приводит ТАСС сообщение американских СМИ.

По их оценке, такие действия призваны помешать будущей администрации Трампа ужесточить меры борьбы с нелегальной миграцией.