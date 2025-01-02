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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска сбили Су‑27 ВВС Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы ПВО сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а также шесть снарядов HIMARS и 97 дронов, говорится в сообщении Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 144 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

pepelmetal

Какая олимпиада - такие и медали

senik

У хохлов был дополнительный доход от транзита газа. «Назло бабушке уши отморозили»

~ST~

ну не чего страшного америкосы купят наш СПГ и продадут его европе как свой .... зато не Российский газ...

pepelmetal

Теперь словаки тарасикам свет отключат