Российские войска сбили Су‑27 ВВС Украины

Российские силы ПВО сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, а также шесть снарядов HIMARS и 97 дронов, говорится в сообщении Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 144 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов.