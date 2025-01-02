США, власти ЕС и киевский режим несут ответственность за остановку транзита российского газа через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевские власти приняли решение о прекращении прокачки голубого топлива из России для жителей европейских стран, несмотря на выполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств», — отметила Захарова.

По ее словам, ответственность за прекращение поставок российского газа «целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики».

Захарова подчеркнула, что прекращение поставок газа из РФ негативно скажется на жизни европейцев. «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», — добавила представитель МИД России.

«Геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности. Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США», — подчеркнула Захарова.