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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД объяснил, чем отказ от российского газа угрожает Европе

Источник:
Sibnet.ru
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США, власти ЕС и киевский режим несут ответственность за остановку транзита российского газа через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевские власти приняли решение о прекращении прокачки голубого топлива из России для жителей европейских стран, несмотря на выполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств», — отметила Захарова.

По ее словам, ответственность за прекращение поставок российского газа «целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики».

Захарова подчеркнула, что прекращение поставок газа из РФ негативно скажется на жизни европейцев. «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», — добавила представитель МИД России.

«Геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности. Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса — США», — подчеркнула Захарова.


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Топ комментариев

pepelmetal

Какая олимпиада - такие и медали

senik

У хохлов был дополнительный доход от транзита газа. «Назло бабушке уши отморозили»

Matkin

Без дешёвого российского газа Европа и так уже почти загнулась. Мы то без них проживём - а вот проживут...

Maniac.

Правильно! Полностью с пресс службой соглоасен. Надо ещё музыку включить. Добивать компанию, так с песней....