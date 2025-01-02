Airbus «выкатился» с полосы в Норильске

Пассажирский лайнер Airbus 321A авиакомпании «Сибирь», летевший по маршруту Москва — Норильск, выкатился за пределы полосы, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет после завершения посадки в аэропорту Норильска им. Н. Н. Урванцева «при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», сказано в сообщении.

На борту самолета были 79 пассажиров, самолет временно отстранен от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливают. Для выполнения обратного рейса в Москву выделили резервный борт, вылет запланировали на 15.30 (11.30 мск).

Транспортная прокуратура организовала проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, на период ожидания задержанного рейса осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров.