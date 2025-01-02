Airbus «выкатился» с полосы в Норильске

Пассажирский лайнер Airbus 321A авиакомпании «Сибирь»,
летевший по маршруту Москва — Норильск, выкатился за пределы полосы, сообщила пресс-служба
Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Самолет после завершения посадки в аэропорту Норильска им.
Н. Н. Урванцева «при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено
его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы», сказано в сообщении.
На борту самолета были 79 пассажиров, самолет временно
отстранен от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливают. Для
выполнения обратного рейса в Москву выделили резервный борт, вылет
запланировали на 15.30 (11.30 мск).
Транспортная прокуратура организовала проверка исполнения
законодательства о безопасности полетов, на период ожидания задержанного рейса
осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров.