Посол США заявила об открытости к диалогу с Россией

Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с
российской властью, несмотря на существующие разногласия, заявила посол США в
России Линн Трейси.
«Огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает
сохраняться. <…> Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и
налаживать новые между россиянами и американцами», — приводит ТАСС заявление
Трейси.
По ее словам, США остаются «открытыми для уважительного и
конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на
имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам».
Посол также выразила надежду, что в 2025 году будут найдены
решения для «мирного будущего». При этом Трейси не стала упоминать Украину.