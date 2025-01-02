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Посол США заявила об открытости к диалогу с Россией

Источник:
ТАСС
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Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с российской властью, несмотря на существующие разногласия, заявила посол США в России Линн Трейси.

«Огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться. <…> Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами», — приводит ТАСС заявление Трейси.

По ее словам, США остаются «открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам».

Посол также выразила надежду, что в 2025 году будут найдены решения для «мирного будущего». При этом Трейси не стала упоминать Украину.

 

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