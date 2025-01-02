Магнитная буря усилилась до предпоследнего уровня мощности

Уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с «сильного»
до «очень сильного», сообщил Институт прикладной геофизики.
Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным
мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 — «очень
сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных
помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи,
многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния
могут фиксироваться даже в тропиках.