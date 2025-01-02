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Роспотребнадзор предупредил об опасном штамме ОРВИ

Источник:
Sibnet.ru
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Градусник
Фото: © Sibnet.ru

Врачи все чаще  выявляют у заболевших грипп с доминированием вируса A (H1N1), который приводит к серьезным осложнениям, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Идет рост активности ОРВИ, характерный для этого времени года. Вирус гриппа А (H1N1)2009 чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям, говорится в сообщении.

В течение 24 часов грипп прогрессирует вплоть до пневмонии. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам.

Специалисты призвали вакцинироваться, избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ, в общественных местах использовать маски или респираторы.

За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%, COVID-19 на 18,8%.

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