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Врачи все чаще выявляют
у заболевших грипп с доминированием вируса A (H1N1), который приводит к серьезным
осложнениям, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Идет рост активности ОРВИ, характерный для этого времени
года. Вирус гриппа А (H1N1)2009 чаще других вызывает тяжелое течение
заболевания и приводит к легочным осложнениям, говорится в сообщении.
В течение 24 часов грипп прогрессирует вплоть до пневмонии.
Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам.
Специалисты призвали вакцинироваться, избегать контактов с
людьми с признаками ОРВИ, в общественных местах использовать маски или
респираторы.
За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%,
COVID-19 на 18,8%.