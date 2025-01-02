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Житель Сахалина стал четвертым миллиардером в истории «Русского лото»

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Сахалинской области стал обладателем главного приза в размере 1 миллиарда рублей по итогам тиража «Новогодний миллиард» лотереи «Русское лото».

«Это уже четвертый раз, когда главный приз выпал на один билет, подарив нам четвертого миллиардера», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

В ходе новогоднего тиража также были разыграны 100 призов по 1 миллиону рублей: 90 победителей выиграли по миллиону, оставшиеся 10 млн рублей будут разделены между 81 участником лотереи, каждый из которых выиграл примерно по 123,5 тысячи рублей. Всего разыграно более 3,6 миллиарда рублей, что стало рекордом лотереи, выигрышными стали 11,9 миллиона билетов.

«По итогам новогоднего 1604-го тиража "Русского лото" в России появился четвертый лотерейный миллиардер. По предварительным данным, билет, выигравший 1 млрд рублей, был приобретен на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области», — рассказали в пресс-службе «Русского Лото.

В прошлом году приз размером 1 миллиард рублей получил житель Тюмени. В 2023 году победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото», выигравшим миллиард, стал слесарь из Нижнего Новгорода. В 2020 года эту сумму удалось выиграть женщине из Подмосковья.


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