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Полиция получит право свободно заходить в дома мигрантов

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские в рамках контроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на доступ в жилье, в которых фактически проживают такие иностранцы, говорится в законе, который вступит в силу 5 марта.

Также полицейские смогут запрашивать информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.

Сотрудники МВД с 5 марта также смогут осуществлять наблюдение за иностранными гражданами в этом режиме, в том числе с использованием технических средств. Это норма касается также физических и юридических лиц, оказывающих таким иностранцам "содействие в пребывании на территории РФ". Полиция будет иметь право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.

В России с 5 марта начинает действовать миграционный режим высылки иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Для них ограничиваются отдельные права и свободы, к ним также применяются меры федерального госконтроля в сфере миграции.

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