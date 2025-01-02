Овечкин нецензурно выругался после матча с «Бостоном»

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нецензурно выразился после матча с «Бостон Брюинз».

«Мужики, всем привет! Закончили игру, выиграли «Бостон». Все отлично. Сейчас едем домой праздновать Новый год», — сказал Овечкин, нецензурно выругавшись при этом.

На видео, опубликованном в соцсетях, он порекомендовал всем после праздника «прийти в себя и открыть баночку пива, похмелиться».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз». Овечкин не смог забить шайбу в это матче.

Овечкин пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября.