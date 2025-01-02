НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Маск назвал терактом взрыв Cybertruck у здания Трампа. ВИДЕО

Источник:
РБК
605 0

Власти расследуют взрыв пикапа Tesla Cybertruck у входа в здания отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе как террористический акт, сообщила полиция города.

Водитель Tesla Cybertruck заехал на парковочную зону отеля и автомобиль взорвался. Человек за рулем погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы, приводит РБК сообщение городской полиции.

«Вероятно, это террористический акт», — написал Маск в соцсети X. Он обратил внимание, что и Cybertruck, и пикап Ford, который ранее в среду въехал в толпу на пешеходной улице в Новом Орлеане (штат Луизиана), были взяты в аренду при помощи сервиса Turo.


Что именно стало причиной взрыва Cybertruck, пока не установлено. По словам источника ABC, в машине была пиротехника, которая могла сдетонировать.

Еще по теме
Террорист на грузовике врезался в толпу отмечающих Новый год
Отравившиеся инсектицидом красноярские дети дышали им более 10 часов
Пассажирский лайнер Boeing 737 разбился в Южной Корее. ВИДЕО
Страховщики перечислили самые частые новогодние ЧП
смотреть все
ЧП #Происшествия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
По каким правилам разыграют «Новогодний миллиард»
Честная игра или развод: что разыграют в «Новогоднем миллиарде»
Как проверить билеты «Новогоднего миллиарда»
Путин принес извинения Алиеву за катастрофу самолета
Обсуждение (0)
Картина дня
Маск назвал терактом взрыв Cybertruck у здания Трампа. ВИДЕО
Сахалинец стал четвертым миллиардером в «Русском лото»
Определился победитель «Новогоднего миллиарда»
Полиция получит право свободно заходить в дома мигрантов
Мультимедиа
Горнолыжки Шерегеша и Манжерока. ИНФОГРАФИКА
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
31
Путин принес извинения Алиеву за катастрофу самолета
25
Фицо заявил, что Украина заплатит «огромную цену»
23
Россия и Украина заключат мир в 2025 году
20
Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за одежды
19
Азербайджан заявил о внешнем воздействии на разбившийся самолет