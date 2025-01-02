Власти расследуют взрыв пикапа Tesla Cybertruck у входа в здания отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе как террористический акт, сообщила полиция города.

Водитель Tesla Cybertruck заехал на парковочную зону отеля и автомобиль взорвался. Человек за рулем погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы, приводит РБК сообщение городской полиции.

«Вероятно, это террористический акт», — написал Маск в соцсети X. Он обратил внимание, что и Cybertruck, и пикап Ford, который ранее в среду въехал в толпу на пешеходной улице в Новом Орлеане (штат Луизиана), были взяты в аренду при помощи сервиса Turo.

Что именно стало причиной взрыва Cybertruck, пока не установлено. По словам источника ABC, в машине была пиротехника, которая могла сдетонировать.