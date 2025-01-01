Российские военные взяли под контроль Курахово

Российские военные взяли под свой контроль Курахово, зачищены последние опорные пункты ВСУ в промзоне города.

Бойцы 5-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Юг» ВС РФ выбили украинские подразделения с территории трех заводов, пишет телеграм-канал «Военкоры Русской весны». После этого город полностью перешел под контроль России.

Эксперты считают, что взятие Курахово открывает для российской стороны перспективу продвижения в Днепропетровскую область. От Курахово до ближайших населенных пунктов Днепропетровской области — около 50 километров.

За 2024 год Вооруженные силы России заняли свыше 200 населенных пунктов в ходе военной операции на Украине, большинство из них — в ДНР. Только за декабрь российская армия взяла под свой контроль несколько населенных пунктов в районе Курахово.