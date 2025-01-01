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Водка и коньяк подорожали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь увеличились с 1 января 2025 года, следует из приказа Минфина России.

Минимальная розничная цена на водку с 1 января увеличивается до 349 рублей за 0,5 литра, а на коньяк — до 651 рубля, включая НДС и акцизы, говорится в документе. Минимальная цена на другие ликеро-водочные изделия составит 277 рублей.

Самый высокий порог установлен для напитков с содержанием спирта свыше 61% — от 504 рублей. Минимальная цена на бренди и другой алкоголь из дистиллятов выросла до 472 рублей.

По оценке экспертов, водка категории минимальной розничной цены занимает около 35% рынка, такие бренды представлены почти во всех российских магазинах.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года для борьбы с теневым производством.

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